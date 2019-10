V Šentjurju se začenjajo Ipavčevi kulturni dnevi

Šentjur, 5. oktobra - V Šentjurju se nocoj z otvoritvenim koncertom Ko klasika sreča tango Ljubljanskega godalnega ansambla in solistk Tinke Mucka ter Maše Leskovar začenjajo letošnji Ipavčevi kulturni dnevi. V nedeljo pa bo na sporedu koncert študentov glasbe iz Šentjurja in izvedba operne skice Gaja skladatelja Matica Romiha in libretistke Katje Gorečan.