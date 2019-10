V New Yorku obsežna retrospektiva Ernsta Ludwiga Kirchnerja

New York, 6. oktobra - V newyorški Novi galeriji je na ogled obsežna retrospektiva nemškega ekspresionističnega slikarja Ernsta Ludwiga Kirchnerja (1880-1938). Združuje več kot 90 del - slik, fotografij, skulptur, risb in grafik, ki pokrivajo vsa umetnikova ustvarjalna obdobja. Po več desetletjih prva obsežna Kirchnerjeva retrospektiva v ZDA bo na ogled do 13. januarja.