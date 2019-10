Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 10.)

Ljubljana, 3. oktobra - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je vlada po stečaju Adrie Airways predložila zakonsko rešitev za vzpostavitev nekaterih linij, pomembnih za gospodarstvenike, o udeležbi predsednikov Srbije in Slovenije na vrhu višegrajske četverice in o tem, da je vlada sprejela več davčnih zakonov za povečanje konkurenčnosti gospodarstva.