Bole drugi v tretji etapi na Hrvaškem

Zadar, 3. oktobra - Na kolesarski dirki po Hrvaški je današnjo tretjo etapo od Okruga do Makarske dobil Kazahstanec Jevgenij Gidič (Astana), drugi je bil v ciljnem sprintu najboljši Slovenec Grega Bole (Bahrain Merida). Etapo so sicer zaradi slabega vremena in premočnega vetra precej skrajšali, s 165 na samo 66 km.