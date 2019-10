Tusk, Sassoli, Juncker in von der Leynova za začetek pogajanj s Skopjem in Tirano

Bruselj, 3. oktobra - Predsedniki Evropskega sveta Donald Tusk, Evropskega parlamenta David Sassoli in Evropske komisije Jean-Claude Juncker ter prihodnja predsednica komisije Ursula von der Leyen so se v skupnem pismu zavzeli za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, so danes sporočili iz Bruslja.