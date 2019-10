Ameriške tovarne avgusta z malce manj naročili kot julija

Washington, 3. oktobra - Ameriške tovarne so avgusta dobile za 499,8 milijarde dolarjev naročil, kar je 400 milijonov dolarjev oz. 0,1 odstotka manj kot julija in v skladu s pričakovanji analitikov. Naročila so julija v primerjavi z junijem narasla za 1,4 odstotka, so sporočili iz ministrstva za trgovino ZDA.