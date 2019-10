V Radgonah bodo proslavili 50-letnico mostu na Muri, ki povezuje mesti

Gornja Radgona, 3. oktobra - Sredi meseca, natančneje 12. oktobra, bo minilo 50 let, odkar sta predsednika Jugoslavije in Avstrije Josip Broz - Tito in Franz Jonas odprla nov most čez Muro med Radgonama. Obletnico bodo na mostu, ki povezuje nekoč eno mesto, skupaj počastili domačini in predstavniki obeh držav.