Neuradno: Pozitivna ocena za Lenarčiča

Bruselj, 3. oktobra - Janez Lenarčič, kandidat za komisarja za krizno upravljanje, je po neuradnih informacijah dobil pozitivno oceno parlamentarnega odbora za razvoj, ki ga je zaslišal. Podprle so ga vse politične skupine, razen skrajno desne Identiteta in demokracija, pravijo viri v Evropskem parlamentu. Končna in uradna ocena bo znana sredi meseca.