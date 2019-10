V Potrni mednarodni simpozij društva književnih prevajalcev

Potrna, 4. oktobra - V Potrni bo v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) od danes do nedelje potekal mednarodni prevajalski simpozij. Teme letošnjega so Prevajanje antičnih besedil, Prevajanje humorja in Prevajanje slovenske literature v nemščino. Slednja se navezuje na knjižni sejem v Frankfurtu, kjer bo Slovenija leta 2022 častna gostja.