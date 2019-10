Jeseniška igrišča očistili cigaretnih ogorkov

Jesenice, 3. oktobra - Občina Jesenice in javno komunalno podjetje Jeko ugotavljata, da so jeseniška otroška igrišča kljub rednemu čiščenju in košem za smeti v bližini vse prevečkrat nasmetena z raznimi odpadki, med katerimi še posebej izstopajo cigaretni ogorki. Zato so na občini danes pripravili čiščenje igrišč s poudarkom na pobiranju ogorkov.