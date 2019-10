Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 3. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma spustili pod gladino. Kot poročajo tuje agencije, na trgovanje vplivajo predvsem trgovinske napetosti med ZDA in EU ter ZDA in Kitajsko. Prav tako so pozorni na dogajanje med Veliko Britanijo in EU, kjer manj kot mesec dni pred predvidenim brexitom ostaja veliko nejasnosti.