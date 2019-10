Županja in občinski svet v Kanalu zavrnili navedbe iz anonimne peticije

Kanal, 3. oktobra - V Občini Kanal ob Soči so se danes ostro odzvali na anonimno peticijo, ki je bila pred dnevi poslana na vse naslove v občini. Navedbe iz peticije o domnevno nezakonitem in netransparentnem delovanju občine so na novinarski konferenci zavrnili in obsodili tako županja Tina Gerbec kot predstavniki vseh svetniških skupin.