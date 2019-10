Ljubljanska borza: V ospredju Krka in Sava Re

Ljubljana, 3. oktobra - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP izgubil 0,34 odstotka. Posredniki so ustvarili za 932.250 evrov prometa, daleč največ z delnicami Krke, precej tudi z delnicami Save Re. Prve so obstale na izhodišču, druge pridobile več kot odstotek. Najbolj so se med pomembnejšimi delnicami pocenile delnice Cinkarne.