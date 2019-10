Sanacijo bosta letos zaključili dve bolnišnici, večina šele čez dve leti

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada se je danes seznanila s polletnim poročilom o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je država in opravljajo dejavnost na sekundarni in terciarni ravni. Letos bosta s sanacijo zaključili dve bolnišnici, še dve predvidoma prihodnje leto, večina pa v letu 2021, so sporočili z vlade.