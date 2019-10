Orleki ob 30-letnici s svojim knap'n'rollom v Kinu Šiška

Ljubljana, 5. oktobra - Zasavska zasedba Orlek bo drevi v CUK Kino Šiška nastopila ob 30-letnici neprekinjenega delovanja. Skupina, ki je izdala že več kot deset albumov in izvedla okoli tisoč koncertov, slovi po svojemu edinstvenemu knap'n'rollu, križancu poskočnega rock'n'rolla, tradicionalnih ljudskih pesmi in klene slovenske hudomušnosti, so zapisali v Šiški.