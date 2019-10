Matthew McConaughey v filmu The Gentlemen kot mafijski boter

Los Angeles, 4. oktobra - Ameriški igralec Matthew McConaughey, ki je leta 2014 prejel oskarja za glavno moško vlogo v filmu Klub zdravja Dallas, se bo tokrat preizkusil kot mafijski boter v gangstersko-akcijski komediji The Gentlemen, ki jo podpisuje scenarist in režiser Guy Ritchie. Ob McConaugheyju bodo med drugim zaigrali Hugh Grant, Charlie Hunnam in Michelle Dockery.