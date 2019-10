Sklad Feelsgood za podporo hrvaškim in slovenskim startupom

Bruselj, 3. oktobra - Hrvaški in slovenski startupi lahko odslej dobijo podporo hrvaškega sklada Feelsgood. Gre za t. i. sklad za socialni vpliv, težak 30 milijonov evrov, v katerega sta sredstva prispevala evropska sklada EIF in Efsi. Sklad bo investiral v podjetja s projekti na področjih kmetijstva, krožnega gospodarstva, finančne vključenosti, vzgoje in zdravstva.