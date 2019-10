V Mariboru odprtje pregledne razstave slovenske scenografije

Maribor, 4. oktobra - Po aprilskem odprtju v ljubljanski Narodni galeriji se drevi razstava Prostor v prostoru, namenjena predstavitvi scenografije na Slovenskem do leta 1991, seli v Maribor. Umetnostna galerija Maribor bo razstavo v sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje oktobra in novembra gostila v UGM Studiu na Trgu Leona Štuklja in avli SNG Maribor.