Ljubljana, 3. oktobra - Novinarska konferenca ministra za finance Andreja Bertonclja, ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek in državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilna Božiča po seji vlade bo ob 13.15 v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25, so sporočili iz urada za komuniciranje. (STA/AVDIO)