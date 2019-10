Lokalna in globalna podjetja vse bolj povezana in medsebojno odvisna

Ljubljana, 3. oktobra - Lokalna in globalna podjetja postajajo vse bolj povezana in medsebojno odvisna, kar obema stranema prinaša številne koristi, so ocenili sodelujoči v razpravi na investicijski in razvojni konferenci Slovenia Business Bridge v Ljubljani. Multinacionalke se s sodelovanjem z lokalnimi podjetji med drugim lažje približajo željam in potrebam strank.