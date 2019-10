Ljubljanska borza: V ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 3. oktobra - Na Ljubljanski borzi so v uvodnem delu trgovanja pozitivna gibanja. Indeks blue chipov SBI TOP se je do 11.15 v primerjavi s sredo zvišal za 0,18 odstotka, rast pa beleži večina delnic v indeksu. Za vlagatelje so najbolj zanimive Krkine delnice, sledijo jim delnice Save Re.