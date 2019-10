Cene industrijskih proizvodov v EU avgusta nižje

Luxembourg, 3. oktobra - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se v območju z evrom avgusta na mesečni ravni znižale za 0,5 odstotka, v EU pa za 0,4 odstotka. Na letni ravni so se v državah z evrom znižale za 0,8 odstotka, v uniji pa za 0,3 odstotka, kažejo podatki Eurostata. V Sloveniji so na mesečni ravni narasle za 0,3, na letni pa za dva odstotka.