Evropska sredstva za programa mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij

Ljubljana, 3. oktobra - V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali sklep o finančni podpori programoma Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2018 fakultete za tehnologijo polimerov in istoimenskega programa, ki ga izvaja Univerza v Mariboru. Prvi bo prejel 1800 evrov, drugi pa 142.480.