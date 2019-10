Nabavniki o delovanju v negotovi prihodnosti

Ljubljana, 3. oktobra - Udeleženci letošnjega Nabavnega vrha v organizaciji Združenja nabavnikov Slovenije so se posvetili razpravi o prihodnjem dogajanju ter o stanju in smereh razvoja cen v posameznih branžah, predvsem na energetskih in surovinskih trgih. Razmere se zaostrujejo, vloga nabavnikov v podjetjih je zelo pomembna, je bilo slišati.