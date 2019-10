Mladina o strateških odločitvah Slovenije (4. 10.)

Ljubljana, 4. oktobra - Grega Repovž v komentarju Periferna država piše o tem, da v vseh resnih državah na nekatera področja posebno pazijo. In infrastruktura je pri tem prva. Danes se države ne osvajajo več z vojsko, ampak ekonomsko. In majhne države, ki lahko postanejo izrazito odvisne, bi morale biti na to posebej pozorne, meni avtor.