Spopadi med policijo in protestniki v Hongkongu trajali vso noč

Hongkong, 3. oktobra - Spopadi med policijo in protestniki v Hongkongu so se po sredi nadaljevali vso noč do danes zjutraj. Aktivisti so na spontanem protestu, ki ga je zaznamovalo nasilje, izražali nasprotovanje prekomernemu policijskemu nasilju, potem ko je bil v streljanju s pravim strelivom ranjen 18-letni protestnik.