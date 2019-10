V Novo Gorico danes vabi Festival znanosti

Nova Gorica, 4. oktobra - V Novi Gorici je danes vrata odprl že sedmi Festival znanosti, s katerim želi e-Hiša, novogoriška hiša poskusov ponuditi javnosti priložnost, da se sreča z znanostjo od blizu in v sproščenem okolju. Z znanstvenimi šovi in predavanji želijo navdušiti navzoče za naravoslovje in tehniko, so sporočili iz Mladinskega centra Nova Gorica.