Na Ponikvi pri Šentjurju zaključene večletne arheološke raziskave

Šentjur, 6. oktobra - V zavetju cerkve sv. Martina na Ponikvi pri Šentjurju so zaključili z arheološkimi raziskavami, s katerimi so pričeli leta 2012. Arheološke in geofizikalne raziskave so razkrile temelje predhodnic današnje cerkve ter potrdile obstoj kostnice, odkrite znotraj severovzhodnega stolpa, kot tudi grobnice, ki se nahaja pod cerkvenim tlakom.