Singapur, 3. oktobra - Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju nadoknadile predhodne izgube. Zaskrbljenost zaradi slabših gospodarskih obetov na svetovni ravni je namreč zasenčilo upanje, da bo vendarle kmalu prišlo do napredka pri razrešitvi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko.