Azijske borze z globokimi padci

Tokio, 3. oktobra - Azijske borze so danes beležile globoke padce. Tudi na azijskem borznem parketu so namreč vlagatelji zaskrbljeni, da se po sredini razsodbi Svetovne trgovinske organizacije (WTO) odpira še trgovinska fronta med ZDA in EU. To bi še lahko izzvalo dodatno upočasnjevanje svetovne gospodarske rasti.