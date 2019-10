Prvaki lige NHL povedli 2:0 in izgubili po podaljšku

Los Angeles, 3. oktobra - Začela se je nova sezona severnoameriške hokejske lige NHL. Aktualni prvaki St. Louis Blues so pod strop dvorane dvignila prapor, domačim gledalcem so znova pokazali Stanleyjev pokal in z njim naredili častni krog po dvorani, na koncu pa po podaljšku izgubili dvoboj z Washington Capitals, čeprav so hitro povedli z 2:0.