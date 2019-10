V ZDA zaradi trgovanja z mamili sodijo bratu predsednika Hondurasa

New York, 3. oktobra - Na zveznem sodišču v New Yorku se je v sredo začel sodni proces proti bratu predsednika Hondurasa in politiku Juanu Antoniu Hernandezu, ki so ga aretirali lani v Miamiju in obtožili sodelovanja v zaroti za trgovino z mamili in posedovanja nezakonitega orožja. Tožilci trdijo, da je v ZDA pretihotapil več ton kokaina.