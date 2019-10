Film Oroslan kot Ivanišinov hommage Porabju

Ljubljana, 3. oktobra - V do zadnjega kotička napolnjeni dvorani Kinodvora so v sredo prikazali film Matjaža Ivanišina Oroslan, ki bo od danes na rednem sporedu kina. Milivoj Miki Roš, ki je na Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljšo stransko moško vlogo, je po projekciji dejal, da je Oroslan poskrbel, da sta Porabje in porabščina dobila svoje mesto v filmu.