Ob spominu na padec železne zavese tudi o obujanju meja v Evropi

Ljubljana, 2. oktobra - Veleposlaništvi Nemčije in Madžarske sta danes, dan pred obletnico nemške združitve, priredili posvet o padcu železne zavese, na katerem so zbrani obujali spomine na usodne dogodke pred 30 leti. Hkrati so potegnili vzporednice z današnjimi časi in zlasti vnovičnem postavljanju ovir na meje znotraj Evrope.