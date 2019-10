Lenarčič obljublja vso energijo za pomoč prizadetim v krizah

Bruselj, 2. oktobra - Janez Lenarčič, kandidat za komisarja za krizno upravljanje, je danes v Bruslju v uvodnem nagovoru na zaslišanju v Evropskem parlamentu obljubil, da bo usmeril vso svojo energijo in tri desetletja izkušenj na mednarodnem in evropskem področju v pomoč pri lajšanju trpljenja in podporo prizadetim v krizah v EU in po svetu.