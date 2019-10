Zaplenjen sarkofag znova v Kairu

Kairo, 3. oktobra - Pozlačen sarkofag, ki je bil zaplenjen med egiptovsko revolucijo leta 2011, se je vrnil v Kairo. Krsto iz obdobja med 2. in 1. stoletjem pr.n.št., v kateri je bil pokopan duhovnik Nedjemankh, so prejeli iz New Yorka. Za sarkofag, ki ga je leta 2017 od pariškega prodajalca umetnin kupil Metropolitanski muzej, se je izkazalo, da je bil ukraden.