Sarajevo, 2. oktobra - Začela se je košarkarska liga Aba 2, v kateri ima Slovenija dva predstavnika, Rogaško in Helios Suns. Slatinčani so že vpisali prvo zmago. Na gostovanju v Sarajevu so premagali Spars s 73:57 (17:13, 34:25, 52:37).