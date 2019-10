V ZDA hkrati pozno poletje in zgodnja zima

Washington, 2. oktobra - Vzhod ZDA so danes zajele nenavadno visoke temperature, medtem ko je osrednji del ZDA že dočakal zgodnjo zimo s snegom. Po napovedih naj bi se v prestolnici Washington živo srebro povzpelo na 36 stopinj Celzija. Nič manj vroče ni v New Yorku in drugje po vzhodni obali ZDA, kjer padajo vročinski rekordi.