Novomeški policisti iščejo pobegle prebežnike

Novo mesto, 2. oktobra - Pri kraju Nova Lipa je večja skupina migrantov nezakonito prečkala državno mejo. Pri tem sta jih opazila črnomaljska policista, ki sta šest tujcev prijela in zadržala, med 30 in 40 pa naj bi se jih razbežalo. Novomeški policisti jih še iščejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.