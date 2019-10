Polona Hercog pokleknila pred osmo igralko sveta

Peking, 2. oktobra - Odlične predstave najboljše slovenske teniške igralke Polone Hercog na 8,2 milijona dolarjev vrednem turnirju serije premier mandatory v Pekingu so se končale v tretjem krogu oziroma osmini finala. Mariborčanka je morala po dveh urah in 17 minutah priznati premoč osmi igralki sveta, Nizozemki Kiki Bertens, ki je slavila s 7:6 (6), 2:6 in 6:3.