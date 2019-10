Uprava za jedrsko varnost gostila avstrijsko delegacijo

Ljubljana, 2. oktobra - Predstavniki Slovenije in Avstrije, pristojni za jedrsko varnost, so se srečali na enem od rednih sestankov, ki so med drugim namenjeni izmenjavam novosti na tem področju. Gostovanje je tokrat prevzela Slovenija, avstrijska delegacija pa si je med drugim ogledala tudi Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov na Brinju pri Ljubljani.