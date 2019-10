Ljubljanska borza: SBI TOP tik nad gladino

Ljubljana, 2. oktobra - Na Ljubljanski borzi so posredniki danes sklenili za 982.420 evrov prometa. Največ ga je bilo z delnicami Krke, ki so izgubile tretjino odstotka. Med prometnejšimi so bile še delnice Petrola, ki so se podražile za 0,86 odstotka, in delnice Triglava, katerim se tečaj ni spremenil. Indeks SBI TOP je dan sklenil tik nad gladino.