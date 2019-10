Slovenski filmi na festivalu CinEast v Luksemburgu

Luxembourg, 3. oktobra - V Luksemburgu se bo danes začel 12. festival srednje in vzhodnoevropskega filma CinEast, na katerem bodo prikazali šest slovenskih produkcij. V tekmovalni program so se uvrstili Šivi srbskega režiserja Miroslava Terzića, med drugim pa bodo prikazali tudi celovečerca Ne bom več luzerka v režiji Urše Menart in Posledice v režiji Darka Štanteta.