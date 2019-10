Dokazana povezava med dolžino spanca in ocenami na izpitih

Boston, 4. oktobra - Študenti in učenci, ki jim v šoli ne gre najbolje, lahko poskusijo izboljšati svoje spalne navade. Profesorji na eni od ameriških fakultet so namreč dokazali, da dosegajo tisti, ki redno in dovolj spijo, v povprečju boljše ocene. In ne, pravočasen odhod v posteljo le na večer pred velikim izpitom ne zadošča - dovolj je treba spati več noči zapored.