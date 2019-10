Spirit na sejmu Expo Real 2019 v Münchnu

München, 7. oktobra - Javna agencija Spirit Slovenija se bo predstavila na največjem evropskem investicijsko-nepremičninskem sejmu Expo Real 2019 v Münchnu. Od danes do srede bo na razstavnem prostoru Slovenijo predstavila kot zeleno, kreativno in pametno državo tudi na področju nepremičninskih investicijskih projektov, so sporočili iz Spirita.