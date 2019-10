V pripravi protokol o omejevanju dnevnega števila strank na ljubljanski upravni enoti

Ljubljana, 2. oktobra - Sindikat delavcev upravne enote Ljubljana bo po današnjem srečanju z ministrom Rudijem Medvedom zaposlenim predstavil predlog, da za ponedeljek sklicano stavko zamrznejo, če bo do takrat sprejet protokol o omejevanju dnevnega števila strank glede na kadrovsko in prostorsko zmogljivost upravne enote. Pričakujejo, da jim bo to uspelo do petka.