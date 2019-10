Predsedniki višegrajske četverice zasedajo na Češkem

Praga, 2. oktobra - Predsedniki višegrajske četverice - Slovaške, Češke, Poljske in Madžarske - so danes začeli dvodnevno zasedanje v češkem Lanyju, kjer bodo razpravljali o nadaljnjem sodelovanju četverice v okviru Evropske unije. V četrtek se bosta zasedanja udeležila še predsednik republike Borut Pahor in srbski predsednik Aleksander Vučić.