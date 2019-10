Unistar LC v rokah italijanskega lastnika

Ljubljana, 2. oktobra - Italijanska informacijsko tehnološka in inženirska skupina DBA Group je zaključila nakup 100-odstotnega deleža ljubljanskega podjetja Unistar LC, ki deluje na področju kibernetske varnosti in informacijske tehnologije (IT). Prevzem so izvedli preko družbe Actual IT, ki je prav tako v njihovi lasti, so danes sporočili iz omenjenih družb.