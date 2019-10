Drugi regionalni poslovni forum v znamenju povezovanja med Slovenijo in Srbijo

Novi Sad, 2. oktobra - V srbskem Novem Sadu te dni poteka drugi regionalni poslovni forum, katerega namen je povezovanje in iskanje sinergij med podjetji in institucijami za izboljšanje gospodarske klime. Dogodek poteka v znamenju povezovanja med Slovenijo in Srbijo, ki je po navedbah ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že zdaj dobro.