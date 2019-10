V Ljubljani mednarodna znanstvena konferenca o zdravljenju z medicinsko konopljo

Ljubljana, 4. oktobra - Konoplja zdaj je naslov 5. mednarodne znanstvene konference iz cikla Demistifikacija konoplje, ki bo danes in v soboto potekala v Ljubljani. Strokovnjaki iz Slovenije, Izraela, ZDA, Kanade, Češke in Španije bodo predstavili primere uporabe konoplje v medicinske namene, najnovejša znanstvena odkritja in različne pravne ureditve na tem področju.